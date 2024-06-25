В МИД предупредили о высоком риске столкновения ядерных держав

Фото: сайт Кремля
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав на сегодняшний день высок. Об этом Рябков сообщил в ходе «Примаковских чтений».
Политик отметил, что на Западе недооценивают готовность РФ в любой ситуации обеспечить свои интересы, однако необходимо, чтобы это не привело к плачевным последствиям. Рябков подчеркнул, что сегодняшняя ситуация не имеет легких путей и решений.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что РФ переживет новые ограничения, введенные против нее, но не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку причинить вред ее гражданам.
Напомним, 24 июня этого года Совет Европы одобрил очередной пакет санкций в отношении РФ. Российский актер Иван Охлобыстин и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, также попали под санкции Европейского союза.
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Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что РФ переживет новые ограничения, введенные против нее, но не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку причинить вред ее гражданам.
Напомним, 24 июня этого года Совет Европы одобрил очередной пакет санкций в отношении РФ. Российский актер Иван Охлобыстин и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, также попали под санкции Европейского союза.
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Екатерина Коршунова