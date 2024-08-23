Ганчев: в санитарную зону под Харьковом вошло до 14 населенных пунктов

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До 14 населенных пунктов Харьковской области вошли в санитарную зону, и она, возможно, расширится, рассказал в беседе с ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«…И после того, как ВСУ полностью будут откинуты от Курской области — а наши вооруженные силы прикладывают максимум усилий для этого, и, я уверен, что территория Курской области, как и в 1943 году, будет освобождена — будет дальше развиваться и санитарная зона по территории Харьковской области», — прокомментировал чиновник.В мае глава государства Владимир Путин говорил, что проведение операции ВС РФ под Харьковом связано с созданием санитарной зоны. Президент подчеркивал, что боевики ВСУ продолжают атаки жилых кварталов в приграничье, поэтому они должны быть лишены такой возможности.
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Никита Кротов