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Украинские войска оставили свои позиции в многоэтажных домах в восточной части Дзержинска (Украина называет этот город Торецком). Об этом сообщили в ТАСС, ссылаясь на информацию от представителей силовых структур.
«Вооружённые силы Украины были вытеснены из многоэтажных домов в восточной части города Торецк. Часть группировки была уничтожена, другая отступила. Сейчас территория зачищается», — рассказал представитель ТАСС.
Также известно, что украинские военные пытаются отправить на уже освобождённые позиции небольшие отряды подкрепления. Но большинство из них уничтожается на пути к позициям, что ещё больше усугубляет ситуацию для украинской армии. Поэтому контроль над этим районом остаётся за нашими войсками.
Ранее сообщалось, что бои в Торецке были одними из самых интенсивных. Генеральный штаб ВСУ отметил ухудшение ситуации на покровском направлении.
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Мира Полтева