Стало известно, когда будут готовы корректировки ядерной доктрины РФ

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Корректировки ядерной доктрины России уже готовы, сейчас они будут оформляться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, изменения обусловлены участием стран Запада в украинском конфликте и продвижение инфраструктуры НАТО в сторону российской границы.
«Корректировки подготовлены, сейчас это будет оформляться», — сказал он.Пресс-секретарь главы государства также отметил, что «развитие ситуации требовало документального оформления, канонизации новых условий», а за применение ответных мер из обновленной ядерной доктрины будут отвечать российские военные.
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