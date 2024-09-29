Стало известно, когда будут готовы корректировки ядерной доктрины РФ

Корректировки ядерной доктрины России уже готовы, сейчас они будут оформляться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, изменения обусловлены участием стран Запада в украинском конфликте и продвижение инфраструктуры НАТО в сторону российской границы.