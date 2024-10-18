Во Франции заявили о попытках убедить партнеров уже сейчас пригласить Украину в НАТО

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Министр-делегат по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад заявил, что Париж в настоящее время пытается убедить партнеров в необходимости вступления Украины в НАТО уже сейчас, передает газета Parisien.
«Приглашение – это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас», – заявил он.
По словам Хаддада, Франция пытается убедить своих партнеров направить Киеву приглашения для вступления в альянс, признавая, что вступление Украины в НАТО займет очень много времени.
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Блекельманс заявил, что страны НАТО не согласны с членством Украины в Североатлантическом альянсе.
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Александр Климов