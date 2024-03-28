В МИД РФ обеспокоены предстоящей встречей Армении, Евросоюза и США

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Встреча Армении, Евросоюза и США вызывает беспокойство в России, поскольку в Брюсселе и Вашингтоне прямо заявляют об антироссийской направленности таких мероприятий. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее власти Армении анонсировали запланированную на 5 апреля встречу премьер-министра страны Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Кроме того, беспокойство вызывает то, что встреча нацелена не на мир между Арменией и Азербайджаном, а на внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следованию повестке, направленной против России, а также разрушение связей со страной.
Захарова задалась вопросом, почему армянские власти делают вид, что не понимают намерений Запада превратить Армению в инструмент реализации опасных западных планов, противоречащих коренным интересам армянского народа.
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Кроме того, беспокойство вызывает то, что встреча нацелена не на мир между Арменией и Азербайджаном, а на внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следованию повестке, направленной против России, а также разрушение связей со страной.
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Анастасия Чинкова