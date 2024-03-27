В МИД РФ обратили внимание на дипфейк с видеокадрами из интервью Лаврова

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МИД РФ сообщил о распространении в соцсетях фейкового видео с отрывком из интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, авторы которого при помощи нейросетей наложили не соответствующий действительности текст.
Отмечается, что было использовано подлинное видео с интервью министра для документального фильма, который посвящен 25-летию с момента начала агрессии Североатлантического альянса против Союзной Республики Югославия, опубликованное в тот же день на цифровых ресурсах министерства. В ведомстве предложили пользователям лично найти отличия между настоящим видео и созданным фейком.
Напомним, в 1999 году НАТО начала бомбардировку Югославии, чему способствовало вооружённое противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО фактически развязало войну в Европе, начав операцию в Югославии 25 лет назад.
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Напомним, в 1999 году НАТО начала бомбардировку Югославии, чему способствовало вооружённое противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии.
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Екатерина Коршунова