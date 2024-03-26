«Мать всех фейков»: Захарова ответила на слова о неверии в причастность Украины к теракту

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «матерью всех фейков» материал издания Bloomberg о якобы неверии в причастность Украины к теракту. Об этом дипломат написала в Телеграм-канале.
«Просто мать всех фейков», — заявила Захарова.Она отметила, что крайне удачно совпало, что именно сегодня президент РФ Владимир Путин с утра находился «в окружении» Генпрокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом ГП, директора ФСБ Александра Бортникова, главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, председателя Софеда Валентины Матвиенко и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.
Ранее Захарова заявила, что любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, 182 пострадали.
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Алина Юрчак