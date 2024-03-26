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«Мать всех фейков»: Захарова ответила на слова о неверии в причастность Украины к теракту

Захарова: новость Bloomberg о роли Киева в теракте является матерью всех фейков
26 марта 2024, 21:28
Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «матерью всех фейков» материал издания Bloomberg о якобы неверии в причастность Украины к теракту. Об этом дипломат написала в Телеграм-канале.
«Просто мать всех фейков», — заявила Захарова.
Она отметила, что крайне удачно совпало, что именно сегодня президент РФ Владимир Путин с утра находился «в окружении» Генпрокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом ГП, директора ФСБ Александра Бортникова, главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, председателя Софеда Валентины Матвиенко и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.


Представитель дипведомства добавила, что Патрушев и Бортников дали интервью на тему вовлеченности в трагические события в «Крокус сити холле».

Ранее Захарова заявила, что любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, 182 пострадали.

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#владимир путин
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#террористы
#интервью
#дипломат
#захарова
#шойгу
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США выступили против проведения Израилем операции в Рафахе
27 марта 2024, 00:07

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Соединённые Штаты выступили против проведения Израилем операции в палестинском Рафахе, пишут «Известия». На брифинге Госдепа пресс-секретарь американского внешнеполитического Мэтью Миллер заявил, что военные действия приведут не только к жертвам населения, но и изолируют Тель-Авив на международной арене.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин III н представил cвоему израильскому коллеге Йоаву Галланту альтернативу широкомасштабной военной операции в Рафахе.

Как сообщает американский телеканал PBS, предложение включает в себя, среди прочего, точные удары по лидерам ХАМАС, получение контроля над египетской границей, усиление гуманитарной помощи и предоставление гражданам возможности покинуть Рафах.

Напомним, что ранее американский президент заявил, что США выступают против любых военных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые создают угрозу для Палестины. Байден утверждал, что для проведения крупной операции на границе Египта и сектора Газа необходим план, который бы заслуживал доверия, не создавал угрозы для безопасности Палестины и свыше миллиона человек, которые укрываются в Рафахе.

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#сша
#израиль
#палестина
#госдеп
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В США заявили, что НАТО планировало использовать террористов в борьбе с Россией
Джонс: НАТО планировало использовать террористов против России
26 марта 2024, 23:42

Фото: iStock/zabelin

Американский журналист Алекс Джонс заявил, что НАТО планировало использовать террористов, если Россия добьется успеха в конфликтах в Европе, сообщает телеканал RT.
По словам Джонса, план назывался «Операция "Гладио"».

«Согласно этому плану, если Россия начнет выигрывать в любом типе конфликта в Европе, [агентурные] сети, остающиеся у нее в тылу, будут устраивать теракты», — напомнил журналист.

Журналист отметил, что альянс пытается обвинить Россию в организации терактов, чтобы настроить мир против России.

Джонс заявил, что если альянс потерпит поражение в конфликте, он прибегнет к террористическим методам. В настоящее время Россия находится в состоянии войны с НАТО.

Ранее американская база на месторождении газа в Сирии подверглась атаке.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, 182 пострадали.

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#сша
#нато
#россия
#теракт
#террористы
#операция
#крокус сити холл
#сирия
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Ответственность за расстрел в «Крокусе» взял «Вилаят Хорасан»: цель и связь с Киевом
«Вилаят Хорасан»: что это за группировка и как относится к ИГИЛ
26 марта 2024, 19:59

Фото: istock / zabelin

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» в Подмосковье был совершен теракт. Группа вооруженных мужчин кавказской национальности ворвалась в здание и открыла огонь по зрителям, в числе которых были женщины и дети. О том, как с терактом связана группировка «Вилаят Хорасан»*, и почему ее лидеры поспешили заявить о причастности к расстрелу людей, расскажет редакция «Радио 1».

«Вилаят Хорасан»* заявил о причастности к трагедии в «Крокусе»


Вскоре после вооруженного нападения на беззащитных граждан в «Крокусе», ответственность за произошедшее на себя взял филиал «Вилаят Хорасан»*, относящийся к террористической организации «Исламское государство»**. О том, что лидеры движения заявили о причастности к массовому расстрелу людей, сообщил ряд зарубежных изданий.

На следующий день после теракта в Подмосковье, близкое к террористической группировке агентство Amaq опубликовало видеозапись, сделанную одним из нападавших. На ролике видно, как один из террористов в упор расстреливает безоружных людей и перерезает горло одному из раненых.
Также слышно, как террористы выкрикивают исламистские лозунги.

«Вилаят Хорасан»*: что это за группировка


Движение «Вилаят Хорасан»* образовалось в 2015 году. Группировка откололась от пакистанского отделения «Талибана»***, а впоследствии была вытеснена пакистанскими военными в соседний Афганистан.

Точная численность боевиков, входящих в группировку неизвестна, однако по некоторым данным, она не превышает 7000 человек. Движение является филиалом ИГИЛА*, совершает налеты и массовые убийства.

Главными врагами террористов «Вилаят Хорасан»* выступают талибы, с которыми они ведут вооруженную борьбу за власть над Афганистаном.

«Вилаят Хорасан»* и ИГИЛ** : связь с терактом в «Крокусе»


Когда вооруженная группа террористов ворвалась в здание «Крокус Сити Холла», она не стала выдвигать каких-либо требований и практически сразу стала убивать людей, именно это и было целью теракта.

Многие эксперты обратили внимание на то, что террористы из «Крокуса» действовали за вознаграждение. Позже один из задержанных признался, что организаторы преступления пообещали каждому участнику группировки 500 тысяч рублей. В этом основное их отличие от террористов ИГИЛа**, которые действуют из-за идеологических побуждений.

Еще одной несостыковкой стало то, что террористы пытались скрыться. Одного из преступников нашли на дереве. Члены ИГИЛа**, наоборот, зачастую осуществляют самоподрывы, приносят себя в жертву.

«Вилаят Хорасан»*: связь с Украиной


Исполнители нападения на подмосковный «Крокус» были задержаны за сотню километров от границы с Украиной, куда они стремительно направлялись. Президент России Владимир Путин также сообщал, что для террористов было «подготовлено окно» со стороны Украины для перехода границы. Позже эта информация была подтверждена ФСБ.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон полностью возложила ответственность за теракт в Подмосковье на ИГИЛ** и заявила, что Киев к этому не причастен.


«Вилаят Хорасан»*: связь с Афганистаном


Члены группировки преимущественно совершают теракты в Афганистане. Это связано с захватом власти талибами. Движение неоднократно совершало провокации, диверсии и массовые убийства людей. В 2021 году террорист-смертник подорвал себя в аэропорту в Кабуле. Количество погибших превысило 150 человек.

В 2022 году террористы устроили взрыв у российского посольства в афганской столице.

Какие еще теракты были


Кроме Афганистана, «Вилаят Хорасан»* бесчинствует в Кермане и на юго-востоке Ирана. Летом прошлого года филиал ИГИЛа** также брал ответственность за теракт в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе.

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* террористическая организация, запрещенная в России
** террористическая организация, запрещенная в России
*** террористическая организация, запрещенная в России
#подмосковье
#движение
#теракт
#взрыв
#террористы
#государство
#афганистан
#киев
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Киев назвал ожидаемую от Евросоюза сумму помощи на 2024 год
Шмыгаль: Украина рассчитывает получить от Евросоюза 16 млрд евро в этом году
26 марта 2024, 19:46

Фото: istock / Andrii Atanov

Киев рассчитывает получить в 2024 году от Евросоюза денежную помощь в размере 16 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.
«Помощь ЕС является одним из финансовых якорей нашего государства. Рассчитываем на получение 16 миллиардов евро в текущем году», — заявил глава правительства.
Он обратил внимание, что стабильное финансирование по-прежнему сохраняет свою важность для Украины. Шмыгаль добавил, что Киев «видит большой потенциал в замороженных российских активах».

Ранее издание Politico писала, что выделенные США в марте $300 млн для Украины были потрачены еще в ноябре. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#евро
#помощь
#финансирование
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#ес
#киев
#украина
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ООН не может проверить заявление ФСБ о причастности Киева к теракту в «Крокусе»
26 марта 2024, 19:36

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

ООН не располагает информацией, с помощью которой можно проверить или подтвердить заявление главы ФСБ РФ Александра Бортникова. Об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, пишет ТАСС.
«Мы не обладаем информацией, чтобы проверить или подтвердить это», — сказал он на брифинге.
Во вторник 26 марта директор ФСБ Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил, что у него имеются сведения про «украинский след» в ситуации с терактом в Красногорске.

Руководитель российской спецслужбы подчеркнул, что все версии будут прорабатываться следствием. Он уверен, что исламисты одними своими силами не смогли бы подготовить такой масштабный теракт.

В понедельник 25 марта заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Ближнем Востоке, началось с минуты молчания в память о жертвах чудовищного теракта, произошедшего в России.

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#крокус сити холл
#теракт
#оон
#трагедия
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Политолог Светов допустил, что Ассанж может не доехать до США
26 марта 2024, 19:17

Фото: istockphoto.com/mokee81

Политолог Юрий Светов высказал предположение, что при экстрадиции основателя WikiLeaks программиста Джулиана Ассанжа в США с ним может произойти несчастье.
«В США он может не доехать, по дороге с ним что-нибудь произойдёт. Открытый судебный процесс над Ассанжем очень невыгоден США. История его ареста сильно раздувалась, и ему приписывали всевозможные грехи. Но постепенно открывалось, что всё, о чем писал Ассанж в своих разоблачениях, оказалось правдой», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Ранее стало известно, что Высокий суд Лондона решил не экстрадировать немедленно основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, а дать ему три недели оспаривание решения об экстрадиции в британских судах.

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#суд
#сша
#заседание
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«Слишком много болтал»: Почему Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО
26 марта 2024, 18:56

Фото: iStock/ffikretow

Политолог Александр Перенджиев высказал мнение о причинах отставки главы Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Об этом пишет NEWS.ru.
Аналитик считает, что Зеленский уволил Данилова из-за его заявлений о трагедии в «Крокус Сити Холле». В первые минуты после совершившегося теракта действующий секретарь СНБО в интервью фактически признал причастность Киева к страшным событиям в концертном зале в Красногорске.

«Уверен, в связи с этим его уволили. Руководство страны говорит о своей непричастности, а Данилов в эфире радуется гибели людей и фактически признает вину», — рассказал Перенджиев.
Ранее в сети завирусилась информация, что в одном из баров Киева появился сет с названием «Крокус Сити Холл». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказала мнение, что это «что-то нездоровое». Бесспорно, подобные реакции на трагедию в «Крокусе» могут шокировать любого здравомыслящего человека.

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#крокус сити холл
#россия
#теракт
#украина
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Данилов прокомментировал свое увольнение с поста секретаря СНБО Украины
26 марта 2024, 18:31

Фото: iStock/alzay

Отправленный в отставку секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов дал комментарий действиям Владимира Зеленского в этом отношении. Он изложил свои мысли в запрещенной в России соцсети.
Алексей Данилов был секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с 2019 года. Он рассказал, что ему не стыдно за годы работы на должности.

«Это была работа, за которую мне не стыдно и которой я отдавался без остатка», — написал чиновник.
Новым секретарем ведомства назначен Александр Литвиненко, прежде занимающий пост в Службе внешней разведки (СВР) Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома Вооруженных сил (ВСУ) Валерия Залужного. Позже его назначили послом Украины в Великобритании.

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Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова
#владимир зеленский
#украина
#кадры
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Зеленский назначил новым секретарем СНБО Украины Александра Литвиненко
26 марта 2024, 17:06

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
Известно, что с 2021 года Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки (СВР).

С 2019 года главой СНБО был Алексей Данилов, сегодня Зеленский отправил его в отставку. О новых назначениях Данилова ничего не сообщается.

«Назначить Литвиненко Александра Валерьевича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в приказе о назначении нового секретаря.

Ранее сообщалось, что президент Украины в видеообращении на саммите лидеров стран Евросоюза настоятельно призвал Европу к увеличению военной поддержки ВСУ.

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#владимир зеленский
#украина
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