«Мать всех фейков»: Захарова ответила на слова о неверии в причастность Украины к теракту

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» в Подмосковье был совершен теракт. Группа вооруженных мужчин кавказской национальности ворвалась в здание и открыла огонь по зрителям, в числе которых были женщины и дети. О том, как с терактом связана группировка «Вилаят Хорасан»*, и почему ее лидеры поспешили заявить о причастности к расстрелу людей, расскажет редакция «Радио 1».