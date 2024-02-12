Фото: Сайт МИД РФ
У власти в Германии находятся потомки нацистов, которые и поддерживают режим нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
«Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов», — написала спикер российского министерства иностранных дел.
Таким образом Мария Захарова прокомментировала публикацию из немецкого журнала, в которой сообщается, что дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок являлся офицером вермахта во времена Второй мировой войны. Он работал инженером в сфере противовоздушной обороны.
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Евгения Парфентьева