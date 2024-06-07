В Луганске в результате обстрела ВСУ повреждены более 30 домов

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Более 30 многоэтажных домов в восточной части Луганска получили повреждения в результате ракетного обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Основной удар, нанесённый украинскими военными с использованием американских ракет ATACMS, пришёлся по микрорайону имени Николая Ватутина, написал руководитель региона в своём телеграм-канале. Это один из спальных кварталов города, здесь нет военных объектов, а только детский сад, рынок поликлиника, почта.
В результате обстрела погибли три мирных жителя, ранения получили 43 человека, в том числе трое детей. Один из подъездов многоэтажного дома полностью обрушился, спасатели извлекли из-под завалов семь человек. Пятеро раненых находятся в больнице в тяжёлом состоянии.
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Александр Бойцов