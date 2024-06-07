Марочко: В Луганске после обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома

Фото: istockphoto/RamonCast
Подъезд жилого дома в Луганске обрушился после ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Под завалами находятся люди, сообщает ТАСС. По предварительным данным, украинские военные выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS американского производства. В результате массового артиллерийского удара как минимум три человека погибли и пятеро получили ранения различной степени тяжести.
Очевидцы рассказали, что попали в жилую пятиэтажку, 16-этажный дом и аптеку в восточной части города. В Луганске частично не работает связь. В отдельных районах также нарушено электроснабжение. На места выехали специалисты экстренных служб, пожарные и спасатели.
Читайте также:
Опубликованы кадры перехвата атаковавшей Луганск французской ракеты SCALP
ВСУ нанесли повторный удар по Луганску
ВСУ обстреляли жилые кварталы в окрестностях Луганска
Александр Бойцов