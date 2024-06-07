Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 53

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Число пострадавших в результате ракетного обстрела Луганска украинскими войсками возросло до 57 человек, из которых четверо погибли, сообщили в пятницу в правительстве ЛНР через Telegram-канал.
Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что в результате обстрела пострадали 46 человек, включая четверых погибших, а десять человек находятся в тяжелом состоянии.
Отмечается, что 40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах.
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«Общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску увеличилось до 57 человек. Из них четверо погибли», — говорится в сообщении правительства ЛНР.
Отмечается, что 40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах.
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Артем Кузьмин