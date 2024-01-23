В МИД РФ оценили готовность США обсуждать конфликт на Украине

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Нынешние власти США готовы обсуждать только работу посольств, а не конфликт на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Однако в США не намерены затрагивать политические вопросы. А Россия, в свою очередь, готова выслушать всех, кто действительно заинтересован в справедливости, также касающейся отношений России и Украины.
Читайте также:
Лавров раскрыл, изменится ли политика США по Украине с приходом к власти Трампа
Лавров: У США за долгие годы развился комплекс собственного превосходства
Лавров: РФ готова к переговорам по Украине, но не о сохранении нынешней власти
Анастасия Чинкова