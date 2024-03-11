В МИД РФ оценили идею Китая о неприменении ядерного оружия первыми

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Россия уважает идею Китая о заключения договора о неприменении ядерного оружия первыми, однако все проблемы в данной сфере необходимо решать комплексно. Об этом представители МИД РФ сообщили в беседе с РБК.
Ранее, 26 февраля, глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо призвал государства, обладающие ядерным оружием, заключить договор или сделать официальные политические заявления о том, что они не будут применять ядерное оружие первыми.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что предложение китайских коллер необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий, а также во взаимосвязи с другими факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность.
Также в МИД РФ заявили, что обоснованность такого подхода в условиях деградации мировой обстановки вполне очевидна.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что отдают приоритет мерам, направленным на ослабление конфронтации между государствами с ядерным оружием и устранение фундаментальных противоречий в области безопасности.
Отметим, что Россия может применить ядерное оружие в двух случаях: при агрессии против страны или её союзников с применением оружия массового уничтожения и при угрозе существованию самого государства.
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В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что предложение китайских коллер необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий, а также во взаимосвязи с другими факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что отдают приоритет мерам, направленным на ослабление конфронтации между государствами с ядерным оружием и устранение фундаментальных противоречий в области безопасности.
Отметим, что Россия может применить ядерное оружие в двух случаях: при агрессии против страны или её союзников с применением оружия массового уничтожения и при угрозе существованию самого государства.
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Анастасия Чинкова