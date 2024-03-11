Во Франции раскритиковали реализацию идеи ядерного зонтика Евросоюза

Фото: iStock/Gerasimov174
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил, почему инициатива Европейского союза по созданию ядерного зонтика вызывает страх. Реализация этой инициативы может позволить другим странам использовать французское ядерное оружие, даже если Париж не является участником военного конфликта, сообщает РИА Новости.
По словам политика, президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил об ответственности Парижа за оборону ЕС и фактически предложил поделиться ядерным оружием своей страны. Он заявил, что такое оружие является одной из главных гарантий национального суверенитета и, согласно ядерной доктрине, единой для всех, должно использоваться только тогда, когда это отвечает жизненным интересам государства.
Политик заявил, что это было бы полным безумием, и призвал не допустить такой ситуации.
Ранее сообщалось, что США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине готовили неядерный тактический ответ.
Читайте также:
В России отреагировали на подготовку США ответа на ядерный удар по Украине
Скотт Риттер: США планировали удар по России после майдана в 2014 году
В США раскрыли, каким будет ответ на ядерный удар РФ по Украине
«А то, что он говорит, означает, что если завтра Польша будет воевать с Россией, то она сможет пользоваться ядерным оружием, в то время как мы не находимся в опасности, мы не в войне», – подчеркнул Филиппо, добавив, что потенциальное вступление Украины в ЕС позволит ей использовать ядерное оружие.
Ранее сообщалось, что США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине готовили неядерный тактический ответ.
Читайте также:
В России отреагировали на подготовку США ответа на ядерный удар по Украине
Скотт Риттер: США планировали удар по России после майдана в 2014 году
В США раскрыли, каким будет ответ на ядерный удар РФ по Украине
Александр Климов