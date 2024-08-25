В МИД РФ ответили на запрос Даванкова в связи с арестом Дурова

Фото: Официальная страница МИД РФ
Посольство России во Франции незамедлительно предприняло необходимые шаги для прояснения ситуации с Павлом Дуровым. Так в МИД России отреагировали на обращение вице-спикера Государственной Думы Владислава Даванкова по поводу задержания основателя мессенджера Telegram в парижском аэропорту, сообщает ТАСС.
Во внешнеполитическом ведоместве отметили, что представители бизнесмена не подавали жалобу, а российские дипломаты приступили к работе еще до обращения Даванкова.
Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.
Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
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Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.
Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
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Александр Климов