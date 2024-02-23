В МИД РФ озвучили ответ на 13-й пакет санкций Евросоюза

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Россия предприняла встречные шаги в ответ на 13-й пакет ограничительных санкций Евросоюза. В частности, пополнился чёрный список граждан европейского сообщества, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.
Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ в сообщении, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства страны.
Новые санкции ЕС в российском МИД охарактеризовали как противозаконные и подрывающие международные прерогативы Совета безопасности Организации Объединённых Наций. Что касается расширения ответного своеобразного «противосанкционного» списка, то в нём оказались также лица, причастные к лоббированию идеи конфискации зарубежных российских активов и те, кто систематически допускает агрессивные высказывания в адрес России.
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«Речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве», — пояснили российские дипломаты.
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Александр Бойцов