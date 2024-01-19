Чулпан Хаматову хотят лишить звания народной артистки

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить актрису Чулпан Хаматову звания народной артистки России. Об этом сообщает РИА Новости.
Он обратился к Минкульту России с требованием проверить Хаматову и её русофобскую деятельность.
Уточняется, что в феврале 2022 года, после начала спецоперации на Украине, Хаматова подписала обращение к президенту России Владимиру Путину. Также в марте того же года она покинула страну и в настоящее время проживает в Латвии.
Также Бородин напомнил, что апреле 2022 года в ходе интервью латышскому телевидению Хаматова открыто заявила о том, что готова отказаться от звания народной артистки России, поскольку считает его «полной бредятиной».
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Уточняется, что в феврале 2022 года, после начала спецоперации на Украине, Хаматова подписала обращение к президенту России Владимиру Путину. Также в марте того же года она покинула страну и в настоящее время проживает в Латвии.
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Анастасия Чинкова