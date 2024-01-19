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Чулпан Хаматову хотят лишить звания народной артистки

Глава ФПБК Бородин попросил лишить Хаматову звания народной артистки РФ
19 января 2024, 20:00
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить актрису Чулпан Хаматову звания народной артистки России. Об этом сообщает РИА Новости.
Он обратился к Минкульту России с требованием проверить Хаматову и её русофобскую деятельность.

Уточняется, что в феврале 2022 года, после начала спецоперации на Украине, Хаматова подписала обращение к президенту России Владимиру Путину. Также в марте того же года она покинула страну и в настоящее время проживает в Латвии.


Также Бородин напомнил, что апреле 2022 года в ходе интервью латышскому телевидению Хаматова открыто заявила о том, что готова отказаться от звания народной артистки России, поскольку считает его «полной бредятиной».

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#актриса
#россия
#интервью
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Певица Анна Asti сбежала из России после «голой вечеринки»
Участница голой вечеринки Анна Asti отменила все концерты и покинула Россию
19 января 2024, 18:14

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Певица Анна Asti с мужем покинули Россию после вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, отменив все свои концерты. Об этом информирует телеграм-канал Mash.
По данным издания, цены на корпоративы исполнительницы рухнули. До скандального мероприятия стоимость выступления доходила до десяти миллионов рублей, после цена снизилась до семи. Райдер певицы тоже изменился — 600 тысяч рублей, 500 тысяч из которых на свет и звук, остальные 100 тысяч на всю команду исполнительницы.

Скандальная вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря. По дресс-коду гости должны были явиться в полуобнаженном виде. Среди гостей оказались популярные фигуры, такие как Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и принимавшие в нем участие знаменитой подверглись критике. Сама Ивлеева и ряд других артистов извинились за участие в вечеринке.

Ранее стало известно, что в Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#певица
#цена
#мероприятия
#концерт
#россия
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В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте
Концерт Орбакайте после обращений общественников отменили в Бурятии
19 января 2024, 16:17

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Концерт заслуженной артистки России Кристины Орбакайте, запланированный на 13 марта в Улан-Удэ, отменили. Об этом сообщили в Министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии.
Ранее сообщалось, что бурятское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» обратились с требованием запретить концерт певицы в Бурятии. Общественники объяснили это тем, что Орбакайте якобы является иноагентом, которому нет места в публичном пространстве.

В ведомстве подчеркнули, что Кристина Орбакайте не является иностранным агентом, поэтому её деятельность на территории России не запрещена. Однако всё же было принято решение об отмене концертов из-за пожеланий граждан и общественных организаций республики.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#концерт
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#певица
#бурятия
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Во Владивостоке власти рекомендовали отменить концерт Дианы Арбениной
19 января 2024, 03:24

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Во Владивостоке власти порекомендовали организаторам отменить концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на 27 февраля. Об этом пишет РИА Новости.
В Телеграм-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко пользователь оставил комментарий с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной. В свою очередь, МЦУ Владивостока ответил, что официально певица не является иностранным агентом.

«Деятельность её группы не запрещена. Творческий репертуар соответствует цензуре. Ваша гражданская позиция понятна и оправдана. Согласование концертов и их отмена в компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления, если концерт проходит на открытых площадках. Управлением культуры администрации города Владивостока направлены рекомендации об отмене концерта», — говорится в ответе Муниципального центра управления.

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#концерт
#певица
#рекомендации
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Носов выразил надежду на второй шанс Курбанову после скандала с наркотиками
18 января 2024, 18:34

Фото: istockphoto.com/-lvinst-

Двукратный серебряный призёр чемпионата мира по баскетболу Виталий Носов выразил надежду на то, что ПБК ЦСКА даст шанс спортсмену Никите Курбанову продолжить играть за команду после дисквалификации из-за скандала с наркотиками.
Он отметил, что ситуация с допинг-пробой Курбанова сложная и серьёзная, однако, по мнению Носова, это просто ошибка.

«Одним неверным шагом можно сломать себе карьеру и жизнь. Поэтому не хочу поливать его грязью и кидать камни. Любой человек имеет право на ошибку. Никита действительно оступился. Видимо, в определённый момент он зашёл не в ту дверь. Думаю, баскетболист сделает правильные выводы. Надеюсь, и в ЦСКА ему дадут шанс и продолжат выпускать на паркет по окончании дисквалификации», — отметил в беседе с RT Носов.

Ранее В допинг-пробе 37-летнего игрока была найдена субстанция S6a (кокаин).

А экс-представитель актёра Анатолия Руденко Василина, при котором до этого обнаружили наркотики, рассказала, что инцидент никак не связан с криминалом. Она выразила уверенность в том, что вся ситуация спланирована артистом для того, чтобы не потерять популярность.

«Ему не свойственны такие действия или связь с наркотиками. Он просто пытается напомнить о себе, чтобы быть на слуху, и не более того», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Василина.

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#наркотики
#жизнь
#допинг
#инцидент
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Американский двойник Киркорова заявил, что сделает кавер на песни артиста
17 января 2024, 22:00

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Музыкант из США СJ Hedgepeth, которого пользователи социальных сетей называют двойником Филиппа Киркорова, заявил, что хочет сделать кавер на песни певца. Об этом музыкант сообщил в TikTok.
СJ Hedgepeth поделился, что на данный момент сомневается, какую песню стоит перепеть. Блогер пояснил, что ему тяжело найти композицию, которая бы звучала хорошо в его исполнении.

Сообщается, что музыканту 25 лет. Он исполняет музыку в жанре фолк. Также СJ Hedgepeth делает каверы на популярные композиции.

Ранее российский музыкальный критик Сергей Соседов назвал замену эстрадному певцу Филиппу Киркорову в вырезанных эфирах музыкальных телепрограмм. Соседов подчеркнул, что на сегодняшний день зрители меньше всего думают о том, кого из звезд не покажут в эфирах телепередач.

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#социальная сеть
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Бывший сосед Брэда Питта рассказал неприглядный секрет о гигиене актера
Актёр Пристли рассказал, что Брэд Питт редко моется
17 января 2024, 14:30

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Американо-канадский актер Джейсон Пристли открыл неприглядный секрет о гигиене актёра Брэда Питта.
Секрет Питта он раскрыл в эфире шоу Live with Kelly and Mark на YouTube. Пристли прославился исполнением роли Брендона Уолша в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». По его словам, в конце 1980-х годов он жил с Брэдом Питтом в одной квартире в Лос-Анджелесе, США. Друзья иногда соревновались в том, кто дольше обойдётся без душа. Пристли вспоминает, что Бреду Питту удавалось не мыться дольше, чем ему.

«Не думаю, что он продолжает так делать, но тогда он мог долгое время не принимать душ», —говорит бывший сосед.
В декабре Брэд Питт отметил юбилей. Ему исполнилось 60 лет.

Ранее сообщалось, что судебный процесс по разводу голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта завершился спустя семь лет. Об этом сообщает In Touch Weekly.

Отмечается, что трое несовершеннолетних детей пары останутся с Джоли. Питт сохраняет за собой право на посещение детей. Он также выплатит 250 миллионов долларов бывшей жене за полный контроль над виноградником, от владения которым Джоли отказалась.

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#кино
#актёр
#новости
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В Таганский суд Москвы поступил иск к блогерше Ивлеевой на 1 млрд рублей
17 января 2024, 03:01

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В московский суд Таганского района во вторник, 16 января, поступил иск против блогера Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить за провокационную «голую» вечеринку в клубе Mutabor компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Отмечается, что ответчиками также выступают и другие компании, которые имеют отношение к организации скандального мероприятия.

Так, с момента отклонения предыдущего иска сумма требуемой компенсации не изменилась.

Анастасия Ивлеева ранее уже была оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение общественного порядка. Кроме того, работу клуба Mutabor приостановили на 90 дней из-за нарушения санитарных норм.

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#компенсации
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Васильев согласился с назначением Рогова ведущим «Модного приговора»
16 января 2024, 17:28

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Историк моды и экс-ведущий телепередачи «Модный приговор» Александр Васильев позитивно отозвался о стилисте Александре Рогове, который был назначен на роль нового ведущего шоу.
Васильев счёл кандидатуру Рогова вполне подходящей для такой роли, поскольку последний, по его мнению, является профессионалом своего дела.

«Уверен, что Александр Рогов обладает харизмой, профессионализмом и обаянием, необходимых для ведения программы «Модный приговор». Очевидно, и для него выбор не прост — ему придётся отказаться от собственной программы на другом канале. Но, надеюсь, Первый канал соблазнит его гонораром и значимостью! От себя лично желаю всем участникам этого проекта успеха и процветания, верю в профессионализм команды, режиссеров, продюсеров, стилистов, операторов и звуковиков», — поделился в беседе с Газета.ру Васильев.

Он также отметил качество работы телеведущей Эвелины Хромченко, которая, по его словам, является гарантом качества программы.

Кроме того, Васильев отметил, что ещё одним участником программы мог бы стать артист Игорь Верник, голос и дикция которого очень импонируют Васильеву.

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#качество
#шоу
#выбор
#рогов
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Певец Дима Билан посетил Донбасс
16 января 2024, 16:31

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Заслуженный артист России Дима Билан 15 января посетил детское отделение Республиканского травматологического центра ДНР.
Об этом пишет портал «ZOV ДНР». В больнице артист подарил маленьким пациентам подарки, а детскому центру в Горловке купил необходимые кондиционеры. Дима Билан встретился с участниками СВО и мирными жителями, нуждающимися в протезировании. При финансовой помощи артиста им установят протезы и организуют реабилитацию.

Также Билан передал приюту для бездомных животных 3 млн рублей, а из другого приюта взял кота и назвал его Шахтером.

Ранее сообщалось, что актёр Максим Дрозд проводил сына Егора в армию.

«Пришло время! Только вперед. Всем мира во всем мире», —такой подписью сопроводил артист фото в социальных сетях.
Сын актёра Егор Дрозд будет служить в Новосибирске. Егор Дрозд в 2019 году поступил в Школу-студию МХАТ. Будучи первокурсником, он снялся в мелодраме «Бабочки и птицы». Отец уверен, что Егор в будущем станет отличным актёром.

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#шоу-бизнес
#днр
#новости
#артист
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