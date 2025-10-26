Достижения.рф

В МИД РФ призвали остановить разжигание ненависти в Европе

Захарова: страны ЕС доходят до безумия и разжигают ненависть в сердцах людей
Фото: iStock/iDymax

Европейские государства в условиях риска глобальной войны продолжают разжигать ненависть и доходят до безумия. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.



Захарова утверждает, что дипломатия должна создавать «мосты дружбы» и передавать их другим странам. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что этот процесс имеет чёткую цель и задачу.

Задача народной дипломатии заключается в том, чтобы не допустить глобальной войны, добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ужесточить давление на Россию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

