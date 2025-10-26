В МИД РФ призвали остановить разжигание ненависти в Европе

26 октября 2025, 13:04

Захарова: страны ЕС доходят до безумия и разжигают ненависть в сердцах людей

Фото: iStock/iDymax

Европейские государства в условиях риска глобальной войны продолжают разжигать ненависть и доходят до безумия. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.