Володин назвал инициативу ЕС об использовании активов РФ воровством

26 октября 2025, 11:05

Вячеслав Володин (Фото: www.kremlin.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу ряда стран Евросоюза использовать замороженные российские активы нарушением международного права, воровством и открытым грабежом. Об этом он написал в канале в Max.