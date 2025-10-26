Володин назвал инициативу ЕС об использовании активов РФ воровством
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу ряда стран Евросоюза использовать замороженные российские активы нарушением международного права, воровством и открытым грабежом. Об этом он написал в канале в Max.
Спикер Госдумы подчеркнул, что за такие решения «придется расплачиваться не только тем, кто их принимает сегодня, но и грядущим поколениям». По его мнению, Россия будет настаивать на возвращении «украденного», а европейским странам, которые «причастны к хищению», придется возместить не только стоимость активов, но и начисленные проценты.
Кроме того, Володин предложил рассмотреть возможность конфискации имущества и финансовых активов у тех, кто инициирует или одобряет подобные решения, «для покрытия средств, похищенных у Российской Федерации».
