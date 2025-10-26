«Жёстко и ошеломляюще»: В Кремле раскрыли возможный ответ на удары Украины

26 октября 2025, 12:34

Песков: Россия будет жёстко реагировать на попытки ударов вглубь страны

Фото: Istock/macky_ch

Кремль заявил о готовности жёстко реагировать на возможные удары по территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с соответствующим заявлением в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.





Поводом для такой реакции стали недавние слова Владимира Зеленского. Лидер киевского режима утверждал, что его армия обладает техническим потенциалом для нанесения ударов вглубь Российской Федерации.

«Разумеется, наши вооружённые силы и Россия будут реагировать жёстко на это. И, как сказал Путин, ошеломляюще», — заявил Песков.