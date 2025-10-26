«Жёстко и ошеломляюще»: В Кремле раскрыли возможный ответ на удары Украины
Песков: Россия будет жёстко реагировать на попытки ударов вглубь страны
Кремль заявил о готовности жёстко реагировать на возможные удары по территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с соответствующим заявлением в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Поводом для такой реакции стали недавние слова Владимира Зеленского. Лидер киевского режима утверждал, что его армия обладает техническим потенциалом для нанесения ударов вглубь Российской Федерации.
«Разумеется, наши вооружённые силы и Россия будут реагировать жёстко на это. И, как сказал Путин, ошеломляюще», — заявил Песков.Этой формулировкой представитель Кремля процитировал ранее озвученную позицию президента России Владимира Путина относительно возможных ответных мер.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп не намерены проводить встречу ради встречи.