В МИД РФ призвали россиян оформлять загранпаспорта на 10 лет
Консульский департамент МИД России посоветовал россиянам оформлять десятилетние биометрические загранпаспорта. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
В МИД объяснили это тем, что ряд «недружественных» европейских стран последовательно отказывается признавать российские пятилетние загранпаспорта старого образца, которые не являются биометрическими. К тому же ведомство призвало регулярно следить за актуальной информацией о паспортном режиме и требованиях конкретных государств перед поездками.
Румыния и Германия перестали принимать небиометрические паспорта РФ с января этого года. В 2025-м эти же ограничения ввели Эстония, Исландия, Чехия, Франция, Латвия и Литва.
