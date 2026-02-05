Достижения.рф

«Жалкая дипломатия»: Лавров резко ответил Макрону на идею звонка Путину


Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в серьёзности намерений президента Франции Эммануэля Макрона организовать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.



В интервью «RT», которое приурочили ко Дню дипломатического работника, Лавров прокомментировал слова Макрона о «технической подготовке» к возможному разговору. По мнению главы российского МИД, такие заявления не выглядят убедительно.

«Если ты хочешь позвонить и о чём-то поговорить всерьёз, — так позвони», — сказал политик.
Он подчеркнул, что для серьёзного разговора не требуется предварительных публичных объявлений и охарактеризовал подход французского президента как «жалкую дипломатию».

Ранее Сергей Лавров заявил о подпольных контактах ряда европейских лидеров с Россией.
Ольга Щелокова

