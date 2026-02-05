«Жалкая дипломатия»: Лавров резко ответил Макрону на идею звонка Путину

05 февраля 2026, 18:46

Глава МИД России Лавров: заявления Макрона о звонке Путину — несерьёзны

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в серьёзности намерений президента Франции Эммануэля Макрона организовать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.





В интервью «RT», которое приурочили ко Дню дипломатического работника, Лавров прокомментировал слова Макрона о «технической подготовке» к возможному разговору. По мнению главы российского МИД, такие заявления не выглядят убедительно.

«Если ты хочешь позвонить и о чём-то поговорить всерьёз, — так позвони», — сказал политик.