Лавров заявил о подпольных контактах ряда европейских лидеров с Россией
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что некоторые лидеры европейских стран в закрытом формате контактируют с российской стороной и просят не предавать эти разговоры огласке.
По словам дипомата, в ходе таких контактов представители Европы не сообщают ничего нового и повторяют публично озвучиваемые позиции.
«Не буду скрывать, у нас есть контакты с некоторыми из лидеров Европы. Они и звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются и так подпольно контактируют», — заявил Лавров в интервью RT.Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что стороны практически достигли урегулирования украинского конфликта. Свои слова американский лидер произнес на фоне переговоров делегаций из Москвы и Киева в Абу-Даби.