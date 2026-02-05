Лавров заявил о подпольных контактах ряда европейских лидеров с Россией

05 февраля 2026, 18:33

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что некоторые лидеры европейских стран в закрытом формате контактируют с российской стороной и просят не предавать эти разговоры огласке.





По словам дипомата, в ходе таких контактов представители Европы не сообщают ничего нового и повторяют публично озвучиваемые позиции.





«Не буду скрывать, у нас есть контакты с некоторыми из лидеров Европы. Они и звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются и так подпольно контактируют», — заявил Лавров в интервью RT.