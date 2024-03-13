В МИД РФ прокомментировали ситуацию с пограничниками в аэропорту Еревана

Президент РФ Владимир Путин заявил, что так называемый «золотой миллиард» на Западе на протяжении столетий паразитировал на других народах, эксплуатируя страны Африки, Азии и Латинской Америки. Однако теперь эти времена безвозвратно уходят в прошлое, отметил российский лидер.