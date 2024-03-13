В МИД РФ прокомментировали ситуацию с пограничниками в аэропорту Еревана

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Ереван проинформировал Москву через ведомственные каналы, при этом по дипломатическим каналам сообщений о выводе российских пограничников из Звартноца не поступало. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат заявила, что все решения будут приниматься по итогам межведомственной проработки, а не на основании целой серии недружественных шагов и заверений официального Еревана в адрес России.
Захарова подчеркнула в ходе интервью, что «вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан».
Ранее сообщалось, что Армения потребовала вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване. Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян выступил с заявлением, что в результате действий сотрудников ФСБ границы республики зачастую не укреплялись, а «становились более уязвимыми». Он также добавил, что совсем не уверен, что российские пограничники защитят границы Армении в случает необходимости.
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Захарова подчеркнула в ходе интервью, что «вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан».
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Мария Федоровцева