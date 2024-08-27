В МИД РФ прокомментировали слова Макрона о задержании Дурова

Фото: сайт МИД РФ
Слова французского президента Эммануэля Макрона о деле предпринимателя Павла Дурова показывает, что Париж уничтожает свободу слова. Об этом заявила в своем Telegram-канале дипломат Мария Захарова.
«Прочитала заявление французского президента по Дурову. Ощущение, что у Макрона Олимпиада не закончилась, и он продолжает демонстрировать «истинное лицо Франции», — говорится в сообщении.
Официальный представитель российского МИДа отметила, что французское внешнеполитическое ведомство, до слов Макрона, объясняло отказ комментировать ситуацию с Дуровым «уважением к судебной системе».
Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что дело Павла Дурова не является политическим.
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