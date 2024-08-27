Украина призналась в вмешательстве в выборы США

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Как сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев поддерживает связь с представителями обоих предвыборных штабов кандидатов в президенты США. Об этом сообщили в ТАСС.
В эфире телемарафона Андрей Ермак признал, что в предыдущие годы Украина действительно вмешивалась в американские выборы. Однако сейчас ситуация изменилась.
В январе 2021 года Государственное бюро расследований Украины возбудило дело о вмешательстве в американские выборы. В то же время Андрей Ермак заявлял, что украинская власть выступает против вмешательства в дела других государств.
11 января 2021 года Минфин США ввёл санкции против семи граждан Украины и четырёх ресурсов. В мае 2020 года один из них обнародовал аудиозаписи, свидетельствующие о давлении Джо Байдена на бывшего президента Петра Порошенко.
Украина, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США.
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«У всех есть политика, где-то проходят выборы. Поэтому сегодня мы работаем с обоими штабами кандидатов в президенты Соединённых Штатов. Но в отличие от того, как, к сожалению, было в предыдущие годы, мы не вмешиваемся [сейчас]», — заявил он.
В январе 2021 года Государственное бюро расследований Украины возбудило дело о вмешательстве в американские выборы. В то же время Андрей Ермак заявлял, что украинская власть выступает против вмешательства в дела других государств.
11 января 2021 года Минфин США ввёл санкции против семи граждан Украины и четырёх ресурсов. В мае 2020 года один из них обнародовал аудиозаписи, свидетельствующие о давлении Джо Байдена на бывшего президента Петра Порошенко.
Украина, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США.
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Мира Полтева