В МИД РФ прокомментировали заявление Пашиняна о скорой войне с Азербайджаном

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Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном начале войны с Азербайджаном никак не связаны с Россией. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Пашинян заявил, что в случае невыполнения Арменией требований Азербайджана, к концу этой недели между странами может вспыхнуть война. В требования Баку входит передача под его контроль приграничных армянских сёл.
Захарова отметила, что в такой нестабильной обстановке в регионе виноваты новые кураторы из Евросоюза, НАТО и США.
При этом она добавила, что это заявление никак не касается России. Это исключительно результат консультаций Армении с её западными союзниками.
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Захарова отметила, что в такой нестабильной обстановке в регионе виноваты новые кураторы из Евросоюза, НАТО и США.
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Анастасия Чинкова