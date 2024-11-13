В МИД РФ рекомендовали Маску обратить внимание на Африку

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Американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску следует обратить внимание на Африку, чтобы способствовать процветанию континента. Об этом заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
В интервью ТАСС он подчеркнул, что прежде западные партнёры обращали внимание на Африку исключительно с точки зрения выкачивания оттуда ресурсов. Сколько они там ни управляли процессами — от этого африканские страны богаче не становились, а скорее наоборот беднели, отметил высокопоставленный российский дипломат.
Илону Маску, безусловно, стоит обратить внимание на Африку, но только с точки зрения реальной помощи, продолжил Богданов. Чтобы африканские государства развивались, а их национальные богатства и ресурсы использовались на благо подлинных владельцев, то есть народа. По словам замглавы МИД РФ, именно об этом и шла речь во время завершившейся в Сириусе двухдневной министерской конференции «Россия - Африка».
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Александр Бойцов