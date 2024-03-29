ВЦИОМ выяснил, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Фото: сайт Кремля
Согласно данным ВЦИОМ, вновь избранному президенту России Владимиру Путину доверяют более 80% россиян.
Не одобряют деятельность президента 13,8 % опрошенных. 78,9% россиян полностью поддерживают главу государства.
Напомним, по результатам выборов президента РФ, Владимир Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Выборы в России впервые проходили три дня.
После оглашения результатов голосования, президент России Владимир Путин обратился к россиянам и выразил слова благодарности за оказанное доверие. Он также указал на то, что озвученные кандидатами в президенты меры по развитию страны, будут учтены.
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Напомним, по результатам выборов президента РФ, Владимир Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Выборы в России впервые проходили три дня.
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Анастасия Хохлова