Фото: iStock/designer491
Евросоюз не намерен отменять санкции против России из-за того, что боится понести имиджевый ущерб. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин. По его словам, Европа уверена, что победа России приведет к ее поражению и ущербу на триллионы долларов.
«Поэтому они, конечно, будут какое-то время поддерживать Украину. По крайней мере, будут пытаться этот курс реализовывать. Они считают, что Трамп — явление временное и после него снова придет системный политик. И все встанет на свои места. Поэтому здесь множество аспектов, почему они не хотят ослаблять свои санкции», — рассказал эксперт в беседе с RT.В свою очередь сенатор Андрей Климов прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о совместных с Великобританией планах отправить на Украину военный контингент. В разговоре с «Известиями» Климов подчеркнул, что заявление французского лидера — лишь имитация бурной политической деятельности, которой они заминаются вместо решения проблем в своих странах.
«А теперь [они] еще хотят разжечь большую войну в Европе. Как на это отвечать, в нашем Генеральном штабе знают, с точки зрения политических наших инициатив, они тоже известны. Это инициатива [президента России] Владимира Путина о создании единой, равной системы коллективной безопасности и сотрудничества на всем пространстве евразийского материка», — пояснил сенатор.Читайте также:
Стала известна причина, почему затянулись переговоры по Украине
«Ключевая точка»: политолог раскрыл, что Трампу нужно в Крыму
Стало известно, что ВСУ сделали с Домом культуры в Казачьей Локне
Данил Пономарев