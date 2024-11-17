В МИД РФ высказались о словах Маска о чувстве юмора Зеленского

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский популярен «вместе с его бредом для внутриукраинской аудитории». Так посол МИД России Родион Мирошник прокомментировал в своем Telegram-канале слова основателя SpaceX Илона Маска о чувстве юмора украинского лидера.
Дипломат опубликовал скриншот реакции Маска на заявление Зеленского и обратил внимание на статистику поста.
Ранее Маск прокомментировал слова Зеленского о том, что риторика «садись и слушай» на переговорах неэффективна.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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«10 миллионов (пользователей) уже посмотрели пост, а 8,5 тысячи оставили веселые комментарии. А Зеленский пользуется в мире популярностью вместе с его бредом для внутриукраинской аудитории», — заявил Мирошник.
Ранее Маск прокомментировал слова Зеленского о том, что риторика «садись и слушай» на переговорах неэффективна.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Александр Климов