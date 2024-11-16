Владимир Зеленский
Владимир Зеленский опасается, что скоро союзники начнут вынуждать его пойти на переговоры для завершения конфликта. Об этом информирует «Страна.ua».
Согласно информации источника, Зеленский уже сделал несколько резких заявлений в адрес союзников. Главный страх предводителя киевского режима заключается в том, что западные государства могут настоять на отказе Украины от части территорий.
Примечательно, что избранный президент США Трамп многократно заявлял, что сможет урегулировать украинский конфликт за один день.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Примечательно, что избранный президент США Трамп многократно заявлял, что сможет урегулировать украинский конфликт за один день.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова