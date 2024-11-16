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Глава МИД Индии заявил об усталости мира от конфликта на Украине

Глава МИД Индии Джайшанкар констатировал усталость мира от конфликта на Украине
Фото: istockphoto.com/ru/Alex Kochev

Фото: istockphoto.com/ru/Alex Kochev

Мир ждет конца конфликта на Украине. Об этом заявил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар на конференции, организованной изданием The Hindustan Times.
Министр подчеркнул, что конфликт должен закончиться как можно скорее, так как всем пришлось заплатить высокую цену, а не только действующим сторонам противостояния. Джайшанкар оценил и то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые после начала спецоперации поговорил с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава МИД Индии добавил, что мир уже истощен. Нью-Дели не предлагало никакого мирного плана, поскольку власти не думают, что это их дело, пояснил министр.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Зеленский заявил о недостаточной мобилизации на Украине
Зеленский: Украина мобилизовала недостаточно людей
16 ноября 2024, 13:58

Владимир Зеленский

Украина мобилизовала «недостаточно людей» в рамках мероприятий по силовой мобилизации населения. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает издание «Страна».
По его словам, нормы закона о мобилизации необходимо корректировать. Зеленский также опроверг информацию о том, что на Украине мобилизовано 500 тысяч человек после принятия закона о мобилизации.

Пополнение бригад украинской армии идет медленно, заключил он.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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Офицер ВСУ Кривущенко назвал русский язык причиной поражения украинской армии
16 ноября 2024, 13:39

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Офицер ВСУ Андрей Кривущенко назвал русский язык причиной поражения украинской армии на передовой. Об этом он заявил в интервью «Новости Live». По его словам, украинские солдаты привыкли говорить на русском, о чем знают бойцы ВС РФ и пользуются этим для обмана.
«Приходит противник на позицию, заходят. «Кто там?» — ребята. «Мы свои, с соседней бригады заблудились. Можно к вам?». Противник заходит — или забирает в плен, или уничтожает позицию», — сказал он.
Ранее сообщалось, российский робот стремя мегафонами помог украинским военным сдаться в плен в районе Курахово в ДНР. Об этом сообщает газета «Известия». Красноречивая радиоуправляемая тележка, как отмечается, убедила противника сложить оружие и прекратить бессмысленное сопротивление. Сам робот малозаметен и практически бесшумен. Он позволяет с безопасного расстояния подобраться к противнику, рассказать ему как сдаваться и вывести следом за собой.

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Гладков: дроны ВСУ ударили по предприятию и дому в Шебекино под Белгородом
16 ноября 2024, 13:31

Фото: istockphoto/dk_photos

Дроны боевиков ВСУ нанесли удар по четырехквартирному дому и предприятию в белгородском Шебекино, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
«В городе Шебекино БПЛА сдетонировал недалеко от четырёхквартирного дома — выбиты окна в одной из квартир. Также 4 FPV-дрона нанесли удар по территории предприятия: повреждены три производственных здания, склад, оборудование и грузовой автомобиль», — сказано в публикации.

Гладков добавил, что в Борисовском районе в частном домовладении посекло машину и гараж.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Противник атакует приграничные территории РФ.

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Минобороны: российские военные освободили Макаровку и Ленинское в ДНР
16 ноября 2024, 12:08

Фото: istockphoto.com/ru/Derek Brumby

ВС РФ освободили населенные пункты Макаровка и Ленинское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации российского оборонного ведомства, успешные действия подразделения группировки войск «Центр» позволили освободить населенные пункты от противника. Также российские войска нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
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В США сообщили о наращивании производства не поддающихся РЭБ дронов для ВСУ
WSJ: поставщики БПЛА ВСУ наращивают производство дронов, не поддающихся РЭБ
16 ноября 2024, 10:58

Фото: istockphoto.com/ru/Oselote

Поставщики беспилотников для ВСУ расширяют производство моделей, не поддающихся системам радиоэлектронной борьбы, до промышленных масштабов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Согласно информации газеты, в начале 2025 года Украина получит десятки тысяч миниатюрных процессоров Auterion, которые используются для управления беспилотниками. Уточняется, что компания производит электронику, которая делает дроны более устойчивыми и менее зависимыми от бесперебойной электронной связи, в результате чего БПЛА практически нельзя перехватить.

Примечательно, что эта технология является недорогой в производстве.

Ранее в Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Охотники начали стрелять»: что произошло в Киевской области
Журналист Боуз: ТЦК стреляют в людей, которые не хотят умирать самостоятельно
16 ноября 2024, 10:56

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Работники военкоматов на Украине стреляют в нежелающих умирать на фронте самостоятельно, пишет в соцсети журналист из Ирландии Чей Боуз.
«На Украине охотники за людьми диктатора Зеленского начали стрелять на поражение, если те решат не умирать за НАТО», — гласит пост.
Боуз добавил, что мужчине буквально повезло, что работник военкомата плохо бегает и не менее плохо стреляет.

Накануне сообщалось, что в Киевской области сотрудник военкомата стрелял по убегавшему от него человеку.

Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года и периодически ужесточается. Людям с двойным гражданством, включая украинское, не рекомендуют посещать республику.

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#мир
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#конфликт
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#новости
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Названа выделенная Киеву сумма с начала СВО
Пентагон: конгресс дал Украине 182,99 миллиарда долларов с начала СВО
16 ноября 2024, 10:41

Фото: istockphoto/icholakov

С момента начала спецоперации на Украине конгресс США выделил Киеву свыше 182 миллиардов долларов, сообщили в Пентагоне.
«С начала полномасштабного вторжения России на Украину в феврале 2022 года конгресс США выделил или иным образом обеспечил по крайней мере 182,99 миллиарда долларов на операцию «Атлантическая решимость» и более широкую поддержку Украины», — сказано в докладе.
Практически 131,36 миллиарда ушло на военные нужды, которые, как отметил аудитор, только росли. Из указанных средств более 45 миллиардов выделили Пентагону, чтобы заменить поставленное Украине оборудование.

Страны Запада и ЕС поддерживают Украину с начала боевых действий в Донбассе. Западные СМИ назвали миротворческую миссию России «вторжением».

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В Великобритании назвали ошибкой создание фонда помощи украинцам
Глава Тринити-колледжа Дэвис: создание фонда помощи украинцам было ошибкой
16 ноября 2024, 10:13

Фото: istockphoto.com/ru/nevenmn

Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета профессор Салли Дэвис заявила, что «сожалеет» об учреждении фонда помощи в размере 250 тысяч фунтов стерлингов для Украины. В этом она якобы призналась на встрече с пропалестинскими студентами, передает The Times.
Уточняется, что данное признание прозвучало на фоне критики учащихся о «двойных стандартах», вызванной тем, что колледж оказал поддержку украинцам, а палестинцам — нет. Дэвис назвала ошибкой создание фонда помощи Киеву, так как это «создало прецедент» того, как высшие учебные заведения будут реагировать на иные конфликты.

Накануне Киев подписал соглашение со Всемирным банком о выделении порядка 600 млн долларов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Высоковольтная линия «Днепровская» на ЗАЭС отключена автоматикой
16 ноября 2024, 10:11

Фото: istockphoto/Wlad74

Автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения «Днепровскую» 750 кВ на Запорожской АЭС, проинформировала пресс-служба станции.
«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — пояснили в пресс-службе.

На ЗАЭС также добавили, что сейчас все блоки находятся в «холодном останове» и не работают, а радиация не выше своей природной нормы.

ЗАЭС перешла под российский контроль в начале марта 2022 года вместе с городом Энергодар.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации республики.

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