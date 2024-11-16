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Мир ждет конца конфликта на Украине. Об этом заявил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар на конференции, организованной изданием The Hindustan Times.
Министр подчеркнул, что конфликт должен закончиться как можно скорее, так как всем пришлось заплатить высокую цену, а не только действующим сторонам противостояния. Джайшанкар оценил и то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые после начала спецоперации поговорил с российским лидером Владимиром Путиным.
Глава МИД Индии добавил, что мир уже истощен. Нью-Дели не предлагало никакого мирного плана, поскольку власти не думают, что это их дело, пояснил министр.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Глава МИД Индии добавил, что мир уже истощен. Нью-Дели не предлагало никакого мирного плана, поскольку власти не думают, что это их дело, пояснил министр.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова