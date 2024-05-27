В МИД РФ высказались о возможном исключении «Талибана» из списка террористов

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что идея о возможном исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций отражает объективную реальность.
«Они сейчас являются реальной властью. Афганистан важен для нас», — цитирует Лаврова ТАСС.27 мая директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что российские министерства иностранных дел и юстиции проинформировали президента России Владимира Путина о возможности исключения «Талибана» из списка запрещенных организаций.
Напомним, что «Талибан» объявил о полном контроле над Афганистаном 15 августа 2021 года.
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* Талибан — движение признано террористическим и запрещено в России
Артем Кузьмин