В МИД РФ высказались о задержании связанного со взрывом в Бейруте россиянина
Москва держит под контролем ситуацию с задержанием в Болгарии гражданина России, предпринимателя Игоря Гречушкина, судно которого связывают с взрывом в порту Бейрута в августе 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
Дипломаты уточнили, что посольство России в Софии пока не получало официальных уведомлений от болгарских компетентных органов по этому делу. Отмечается, что ни сам Гречушкин, ни его уполномоченные лица до настоящего времени в российскую дипломатическую миссию не обращались.
По словам ведомства, при необходимости сотрудники консульского отдела посольства окажут содействие задержанному.
Ранее, 16 сентября, стало известно о задержании Гречушкина в Болгарии. Сообщалось, что его объявили в розыск по запросу ливанских судебных органов. Сейчас россиянин находится под стражей сроком на 40 дней.
Взрыв в порту Бейрута произошёл 4 августа 2020 года. В результате погибли 137 человек, около пяти тысяч получили ранения, несколько десятков числятся пропавшими без вести, а около 300 тысяч лишились жилья. Ущерб оценивался в миллиарды долларов.
На следующий день после ЧП выяснилось, что владельцем судна Rhosus, на которое указывали как связанное со взрывом, был россиянин Игорь Гречушкин. После задержания корабля в Бейруте он, по данным СМИ, выплачивал неустойки и затем инициировал процедуру банкротства. Дальнейшая перепродажа судна и нынешний владелец остаются неизвестными.
