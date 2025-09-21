В МИД РФ высказались о задержании связанного со взрывом в Бейруте россиянина

21 сентября 2025, 11:24

МИД России: Москва контролирует ситуацию с задержанием в Болгарии россиянина

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Москва держит под контролем ситуацию с задержанием в Болгарии гражданина России, предпринимателя Игоря Гречушкина, судно которого связывают с взрывом в порту Бейрута в августе 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.