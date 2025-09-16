Достижения.рф

Вора в законе Васю Бандита выпустили из СИЗО

Состояние здоровья Васи Бандита стало причиной его перевода под домашний арест
Фото: Istock/Elmar Gubisch

Московский областной суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для Игоря Кокунова, известного под прозвищем Вася Бандит. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



Суд принял такое решение из-за ухудшения состояния здоровья обвиняемого. Адвокат в ходе заседания утверждала, что у Кокунова есть заболевания, которые не позволяют ему находиться в следственном изоляторе.

Обвиняемый фигурирует в уголовном деле по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Следствие возбудило дело против него в 2020 году. Тогда суд тоже отправил его под домашний арест, но фигурант снял электронный браслет и покинул страну. В октябре 2024 года Албания экстрадировала его в Россию.

Следствие считает, что Кокунов получил криминальный «чин» в 1993 году. По версии правоохранительных органов, он контролировал в Москве деятельность ряда преступных групп.

Ольга Щелокова

