В Болгарии арестовали россиянина, чьё судно связывают со взрывом в порту Бейрута

16 сентября 2025, 12:48

В Болгарии бизнесмена Гречушкина арестовали по делу о катастрофе в порту Бейрута

Фото: Istock/Yingko

В Болгарии задержали российского бизнесмена Игоря Гречушкина. Следствие связывает его судно Rhosus с взрывом нитрата аммония в порту Бейрута в 2020 году. Бизнесмену грозит экстрадиция в Ливан. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.