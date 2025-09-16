В Болгарии арестовали россиянина, чьё судно связывают со взрывом в порту Бейрута
В Болгарии задержали российского бизнесмена Игоря Гречушкина. Следствие связывает его судно Rhosus с взрывом нитрата аммония в порту Бейрута в 2020 году. Бизнесмену грозит экстрадиция в Ливан. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
48-летнего предпринимателя задержали в аэропорту Софии после того, как он прибыл рейсом с Кипра. Гречушкин имеет российское и кипрское гражданство.
Его арест произошёл почти через пять лет после того, как ливанский следственный судья выдал через Интерпол два ордера на арест его и капитана судна Бориса Прокошева. Если Гречушкина не передадут Ливану, то ливанские следователи приедут в Болгарию для его допроса.
Взрыв судна Rhosus 4 августа 2020 года унёс жизни 218 человек, более 6 тысяч пострадали. Причиной стал взрыв 2750 тонн аммиачной селитры, которую хранили с нарушениями. Инцидент нанёс ущерб на миллиарды долларов.
