В МИД РФ вызовут посла Израиля из-за недопустимых публичных высказываний

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В российское министерство иностранных дел вызовут посла Израиля из-за недопустимых публичных высказываний, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД РФ.
«Тезисы о том, что Холокост - это уничтожение только еврейского народа, противоречат резолюции ГА ООН, а размышления о необходимости изменений, как было сказано Гальперин, «государственного календаря» России, граничат с вмешательством во внутренние дела», — сообщил собеседник агентства.
По словам представителя иностранного министерства, слова, которые публично высказал посол Израиля, искажают не только методы внешней политики, которую проводит Россия, но и доподлинно известные исторические реалии.
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