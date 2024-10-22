В МИД РФ вызвали посла Германии

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Посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф был вызван в МИД РФ. Об этом говорится в заявлении российского дипведомства.
Уточняется, что немецкому послу был заявлен протест по причине создания в восточногерманском Ростоке регионального штаба морского командования Североатлантического альянса.
В МИД РФ отметили, что расширение военной инфраструктуры блока на территории бывшей ГДР будет иметь самые серьезные негативные последствия и не останется без ответа Москвы. В США, Бельгии и ФРГ должны отдавать себе в этом отчет, заключили в ведомстве.
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