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В МИД РФ вызвали посла Германии

22 октября 2024, 17:07
Фото: iStock/vlad_karavaev

Фото: iStock/vlad_karavaev

Посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф был вызван в МИД РФ. Об этом говорится в заявлении российского дипведомства.


Уточняется, что немецкому послу был заявлен протест по причине создания в восточногерманском Ростоке регионального штаба морского командования Североатлантического альянса.

В МИД РФ отметили, что расширение военной инфраструктуры блока на территории бывшей ГДР будет иметь самые серьезные негативные последствия и не останется без ответа Москвы. В США, Бельгии и ФРГ должны отдавать себе в этом отчет, заключили в ведомстве.

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#посол
Стало известно, что показал саммит БРИКС, и как это связано с Путиным
CNN: саммит БРИКС демонстрирует, что РФ не одна, хоть Запад и желает обратного
22 октября 2024, 17:33

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Присутствие мировых лидеров на саммите БРИКС в Казани показывает, что за Россией есть целая союзническая коалиция, а президент РФ Владимир Путин не одинок, хоть Запад и хочет противоположного. Об этом информируют журналисты CNN.
«Запад хочет, чтобы Путин был изолирован. Масштабный саммит (БРИКС — прим. ред.), который он проводит, демонстрирует, что он далеко не одинок... За ним стоит формирующаяся коалиция стран», — гласит сообщение CNN.
Саммит объединения БРИКС проходит в Казани по 24 октября. Это самое крупномасштабное событие во внешней политике, проводимое когда-либо в РФ.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, на мероприятии представлено 36 государств, 22 из которых — на высшем уровне. Кроме того, участвует руководство международных сообществ.

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#саммит
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Кулеба рассказал, как увольнялся с поста министра под игристое и сигару
22 октября 2024, 17:26

Фото: iStock/Jasmina81

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал заявление на увольнение с этой должности, предварительно выпив игристого и закурив сигару. Об этом он рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.
Бывший министр рассказал, что в вечер, когда он узнал о своем увольнении, он был вместе с супругой Светланой в спортзале. Вдруг ему поступил звонок от премьер-министра, который попросил его срочно подъехать.

Кулеба отметил, что сразу же понял, зачем его вызывают. По словам экс-министра, после этого разговора он направился сначала к премьеру Денису Шмыгалю, а затем — к президенту страны Владимиру Зеленскому.

«И после уже была Светлана. Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручки и пошли на балкон. Мы закурили, я выпил и написал заявление на увольнение», — пояснил бывший политик.

Кулеба заключил, что его увольнение — это обыденная вещь.

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Стало известно, чем Индия недовольна в БРИКС
Bloomberg: Индия недовольна идеей превращения БРИКС в коалицию противников США
22 октября 2024, 17:05

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Руководство Индии недовольно идеей превращения БРИКС в коалицию противников США и гегемонии доллара. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников, пожелавших остаться анонимными. Отмечается, что свои претензии выражают также и другие участники союза.
По информации агентства, Индия не хочет дальнейшего расширения БРИКС, в чем ее поддерживают Бразилия, ЮАР и ОАЭ. В статье подчеркивается, что на нежелание многих стран-участниц бороться с Соединенными Штатами говорит и встреча министров финансов и глав Центробанков БРИКС, на котором не присутствовали руководители ведомств из Китая, Индии и ЮАР.

Агентство приводит слова главы Центра европейских исследований Китайского народного университета в Пекине Ван Ивея, который говорит, что планы России по торговле без использования доллара кажутся слишком амбициозными даже Китаю. Помимо этого уточняется, что многие страны объединения не находятся под санкциями, потому не видят смысла бороться с главенством США.

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В Польше ужаснулись последствиями возможного нападения на Санкт-Петербург
Do Rzeczy: угрозы напасть на Калининград и Питер спровоцируют ответ РФ
22 октября 2024, 16:37

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Если польские генералы будут угрожать нападением на Калининград и Санкт-Петербург, это может привести к серьезному ответу со стороны России, пишут обозреватели Do Rzeczy.
Авторы материала считают, что речь вполне может идти об ударе ядерным оружием, как и сказано в обновленной доктрине Москвы. Угрозы ядерной державе атаковать обычным оружием «представляется верхом безумия», сказано в публикации.

Отмечено, что слова польских военных в отставке воспринимаются в качестве позиций польских политических кругов, потому что ранее они занимали высокие посты.

«Разве у Польши есть ракетные войска, способные нанести удар по Санкт-Петербургу? С таким же успехом этот или любой другой генерал может заявить, что польский флот атакует Крым или отправит свои войска во Владивосток», — сказано в статье.

Ранее начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак угрожал незамедлительным ответом российской стороне в случае агрессии на Прибалтику и Польшу.

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#мир
#польша
#россия
#санкт-петербург
#калининград
#нападение
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Депутат Белик: Западу важно выбирать для борьбы с РФ постсоветские страны
22 октября 2024, 15:58

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что для Запад особенно важно поддерживать и натравливать на борьбу с Россией страны постсоветского пространства.
По его мнению, именно поэтому очередной страной для конфронтации с Россией была выбрана Грузия.

«Мы видим, как далеко Запад простирает свои руки в попытках оказать влияние на избирательную кампанию в Грузии, а выбирать для борьбы с Россией страны постсоветского пространства Западу особенно важно. Технологии США и их союзников угрожают целостности и суверенитету государств, противоречат возможности этих стран проводить независимую политику», — высказался в беседе с RT Белик.

До этого миллиардер и основатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил телеканалу «Имеди» о предложении некоего западного чиновника бывшему руководителю правительства Грузии Ираклию Гарибашвили начать маленькую войну с Россией. Как передаёт argumenti.ru, Иванишвили уточнил, что речь шла о боевых действиях в несколько дней, после чего, по замыслам западных кураторов, закавказская республика должна была бы перейти в партизанское сопротивление.

Ранее Дмитрий Белик заявлял, что Запад специально раскачивает ситуацию в Грузии с помощью различных «наблюдательных миссий» и «программ».

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#страны
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В Киеве обиделись на генсека ООН Гутерриша за его планы посетить саммит БРИКС
22 октября 2024, 15:05

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

МИД Украины обиделся на генсека ООН Антониу Гутерриша за его планы посетить саммит БРИКС в Казани, который пройдет в период с 22 по 24 октября. Внешнеполитическое ведомство республики выразило недовольство в соцсетях.
«Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Однако он принял приглашение посетить Казань», — говорится в публикации украинского МИДа.

В Киеве посчитали «неправильным» выбор генсека международной организации. Также там отметили, что он «не способствует делу мира и подрывает репутацию ООН».

Первый саммит мира по Украине состоялся в июне этого года в швейцарском Бюргенштоке. Специалисты назвали мероприятие «слетом любителей устриц». Отмечалось, что конференция не имела смысла, поскольку туда не пригласили Россию.

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Европарламент поддержал выдачу €35 млрд кредита Украине из активов России
22 октября 2024, 15:05

Фото: iStock/sinonimas

Европарламент поддержал выдачу кредита Украине в €35 млрд евро с условием погашения из доходов от замороженных суверенных активов России. Соответствующее решение приняли на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов, откуда идет прямая трансляция. «За» высказались 518 депутатов из 635 голосовавших, против — 56, воздержался — 61.
Теперь эта инициатива поступит на формальное утверждение в Совет ЕС.
«Ожидается, что кредит будет доступен Украине до конца 2024 года. Все транши в рамках кредита будут выплачены до конца 2025 года», — говорится в документации Европарламента.
Ранее сообщалось, что страны G7 планируют сохранить заморозку активов России и после того, как конфликт на Украине завершится. Отмечалось, что «Большая семерка» не станет размораживать активы до тех пор, пока РФ «не заплатит за нанесенный Украине ущерб».

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#ес
#активы
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Президент Путин: лидеры БРИКС должны принять в Казани важные решения
22 октября 2024, 14:48

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Лидеры объединения БРИКС должны принять в Казани важные решения, чтобы укрепить и расширить сотрудничество, сказал в рамках встречи с индийским премьером Нарендрой Моди президент России Владимир Путин.
«В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепления многопланового сотрудничества в его рамках», — отметил российский лидер.
Саммит БРИКС состоится в Казани в период с 22 по 24 октября. БРИКС — объединение государств, которое создали в 2006 году РФ, КНР, Бразилия и Индия. В этом году членами стали Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. ЮАР находится в БРИКС с 2011 года.

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#россия
#владимир путин
#казань
#саммит
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Путин шуткой объяснил отсутствие переводчика на переговорах с премьером Индии
Путин пошутил, что при уровне отношений с Моди тот понимает его без переводчика
22 октября 2024, 14:41

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди забыл про переводчика. Об этом написал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«У нас такие отношения, что я считал, вы и так все понимаете», — отметил глава российского государства.

Встреча проходит в Казани в рамках саммита БРИКС. Уточняется, что Моди оценил шутку, и оба лидера посмеялись.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

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