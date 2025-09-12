В МИД РФ заявили, что киевский режим делает всё, чтобы сорвать переговоры с РФ
Мирошник: Киев наносит удары по гражданским, чтобы озлобить население России
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС заявил, что украинское руководство пытается влиять на политическую обстановку в России.
По его словам, удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям имеют цель озлобить население.
«Киев всячески вынуждает гражданское население не ждать никаких перспектив именно от переговорного процесса», — пояснил Мирошник.Дипломат отметил, что украинская сторона пытается расшатать настроения в обществе, чтобы создать негативный фон для диалога или вообще сорвать его. Мирошник также утверждает, что украинские военные прибегают к прямому террору против мирного населения.
В качестве примеров он привёл атаки на автозаправки и инцидент с обстрелом автомобиля, в котором ехала семья. По его информации, в результате этого инцидента родители получили тяжёлые ранения, а их 17-летний сын погиб.