12 сентября 2025, 16:52

Мирошник: Киев наносит удары по гражданским, чтобы озлобить население России

Родион Мирошник (Фото: Telegram @miroshnik_r)

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС заявил, что украинское руководство пытается влиять на политическую обстановку в России.





По его словам, удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям имеют цель озлобить население.

«Киев всячески вынуждает гражданское население не ждать никаких перспектив именно от переговорного процесса», — пояснил Мирошник.

