В МИД РФ заявили, что Польша просыпается после «русофобского нокаута»

19 сентября 2025, 11:10

Захарова заявила, что в Польше «возрождается здравый смысл»

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Польше набирает силу здравый смысл и возникает стремление избегать действий, которые наносят ущерб самой стране.





Поводом для такой оценки стали слова премьер-министра Польши Дональда Туска о «растущих пророссийских настроениях». В разговоре с «NEWS.ru» Захарова расценила эту характеристику как неточную.

«Ведь граждане Польши задают вопросы не о том, как лучше сделать России, а о том, как лучше сделать самим себе и как, по крайней мере, перестать делать хуже. Какие же это пророссийские настроения? Это желание затормозить разрушение Польши изнутри», — высказалась дипломат.