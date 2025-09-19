В МИД РФ заявили, что Польша просыпается после «русофобского нокаута»
Захарова заявила, что в Польше «возрождается здравый смысл»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Польше набирает силу здравый смысл и возникает стремление избегать действий, которые наносят ущерб самой стране.
Поводом для такой оценки стали слова премьер-министра Польши Дональда Туска о «растущих пророссийских настроениях». В разговоре с «NEWS.ru» Захарова расценила эту характеристику как неточную.
«Ведь граждане Польши задают вопросы не о том, как лучше сделать России, а о том, как лучше сделать самим себе и как, по крайней мере, перестать делать хуже. Какие же это пророссийские настроения? Это желание затормозить разрушение Польши изнутри», — высказалась дипломат.Захарова добавила, что следование украинской повестке нанесло урон польской экономике и геополитическим позициям страны. В числе факторов давления Мария Владимировна упомянула приём большого числа беженцев и разрыв экономических связей с Россией.