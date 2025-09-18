18 сентября 2025, 23:47

Дмитрий Козак (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности замруководителя администрации президента Российской Федерации. Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.





Напомним, что Козак является давним соратником российского лидера. В выходные он подал заявление об отставке по собственному желанию. Поступала информация, что чиновник рассматривает варианты работы в коммерческой сфере.





«Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации», — говорится в документе.