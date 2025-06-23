Крокодил набросился на рыбака и оторвал ему ноги и руку

23 июня 2025, 05:22

В Зимбабве крокодил бросился на рыбака из-под воды и оторвал ему ноги и руку

Фото: iStock/Adam Bartosik

Бывший рыбак из Зимбабве Виндаси Млейа пережил нападение крокодила два года назад во время ловли рыбы в реке Замбези. Хищник кинулся на него и оторвал часть конечностей, сообщает издание The Herald.





Однажды Виндаси Млейа рыбачил у реки. Он чувствовал себя в безопасности из-за стада слонов, переходивших реку неподалеку, но хищник подкрался под водой. Заметив крокодила, Млейа сразу попытался убежать.



Рептилия бросилась следом и настигла его, крепко сжав конечности «жертвы» челюстями. Рыбак отчаянно сопротивлялся, кричал и пытался вырваться из мертвой хватки крокодила. Спастись удалось, потому что другие рыбаки пришли на помощь.





«Мне удалось справиться с крокодилом, но за это пришлось дорого заплатить. Я почувствовал острую боль, когда он сжал зубы, оторвав мне ноги и одну руку», — поделился мужчина.