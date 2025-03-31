«Говорила, что я полный идиот»: Фицо пожаловался на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен

Член законодательного собрания Франции Марин Ле Пен получила четыре года лишения свободы по делу о создании фиктивных рабочих мест ассистентов депутатов европейского парламента. Об этом сообщают Telegram-каналы. Уточняется, что она поражена в избирательных правах на пятилетний срок.