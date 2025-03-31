«Говорила, что я полный идиот»: Фицо пожаловался на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «полным идиотом» премьер-министра Словакии Роберта Фицо за его общение с президентом США Дональдом Трампом по американским тарифам в отношении Евросоюза. Слова Фицо приводит TA3.
«Роберт, что ты наделал, зачем ты вообще вёл такие переговоры с Трампом?» Ты нормальный? Она полчаса меня ругала, говорила, что я полный идиот», — пожаловался глава правительства.Роберт Фицо обсуждал пошлины со стороны США на товары из Европы с миллиардером Илоном Маском в феврале. Трамп хочет ввести импортные пошлины 2 апреля против всего мира, называя дату «Днем освобождения Америки». Конкретно упоминались 25-процентные тарифы на импорт машин в Штаты.
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Никита Кротов