В МИД России ответили на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов

10 августа 2025, 16:22

Захарова ответила на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов

Фото: iStock/vlad_karavaev

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.





8 августа министр иностранных дел Японии Такэси Иваи заявил о неправомерности вступления СССР в боевые действия против Японии 9 августа 1945 года, а также о «незаконной оккупации» южных Курильских островов.



Дипломат отметила, что Москва считает подобные заявления недопустимыми для государственного деятеля такого уровня.





«Южные Курильские острова перешли к СССР, государством-продолжателем которого является Российская Федерация, на законных основаниях, закрепленных послевоенными договоренностями Союзных держав и Уставом ООН», — отметила Захарова.