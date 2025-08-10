Достижения.рф

В МИД России ответили на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов

Фото: iStock/vlad_karavaev

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.



8 августа министр иностранных дел Японии Такэси Иваи заявил о неправомерности вступления СССР в боевые действия против Японии 9 августа 1945 года, а также о «незаконной оккупации» южных Курильских островов.

Дипломат отметила, что Москва считает подобные заявления недопустимыми для государственного деятеля такого уровня.

«Южные Курильские острова перешли к СССР, государством-продолжателем которого является Российская Федерация, на законных основаниях, закрепленных послевоенными договоренностями Союзных держав и Уставом ООН», — отметила Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратилась к правительству Японии с призывом признать агрессию, которую страна совершила в ХХ веке в Азии. Это обращение было сделано в преддверии 3 сентября, когда отмечается День Победы над милитаристской Японией. Захарова также призвала Токио принести извинения за страдания, которые были причинены народам континента.

До этого сообщалось, что посольству ФРГ в Москве заявлен протест из-за слов о Южных Курилах.
Екатерина Коршунова

