В МИД России ответили на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов

Захарова ответила на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.
8 августа министр иностранных дел Японии Такэси Иваи заявил о неправомерности вступления СССР в боевые действия против Японии 9 августа 1945 года, а также о «незаконной оккупации» южных Курильских островов.
Дипломат отметила, что Москва считает подобные заявления недопустимыми для государственного деятеля такого уровня.
«Южные Курильские острова перешли к СССР, государством-продолжателем которого является Российская Федерация, на законных основаниях, закрепленных послевоенными договоренностями Союзных держав и Уставом ООН», — отметила Захарова.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратилась к правительству Японии с призывом признать агрессию, которую страна совершила в ХХ веке в Азии. Это обращение было сделано в преддверии 3 сентября, когда отмечается День Победы над милитаристской Японией. Захарова также призвала Токио принести извинения за страдания, которые были причинены народам континента.
