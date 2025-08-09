Россия вернулась на церемонию памяти в Нагасаки впервые за 4 года

09 августа 2025, 06:36

Посол Ноздрев: Власти Нагасаки отказались от политизации траурного мероприятия

Николай Ноздрев (Фото: https://tokyo.mid.ru/ru/)

Российская делегация во главе с послом Николаем Ноздревым приняла участие в 80-й церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки — впервые с 2021 года, после личного приглашения мэра и извинений за предыдущие исключения.





Как подчеркнул посол Ноздрев, решение о посещении мероприятия 2025 года связано с принципиально разным подходом администраций двух городов. Представители Нагасаки лично посетили посольство РФ, вручили письмо за подписью мэра Сиро Судзуки и дали исчерпывающие разъяснения относительно прежних ошибочных шагов по исключению России с 2022 года.





«В этом году, в отличие от коллег из Хиросимы, власти Нагасаки предпочли отказаться от политизации ключевого для города мероприятия. Представители администрации лично посетили российское посольство, передав письмо за подписью мэра города с приглашением принять участие в панихиде и сопроводив его исчерпывающими разъяснениями относительно прежних шагов», — заявил дипломат.