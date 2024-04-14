В МИД России сообщили о потере доверия к Швейцарии

Фото: сайт МИД РФ
Россия предупредила Швейцарию о том, что страна теряет доверие как международный посредник из-за деструктивной политики Берна. Об этом изданию РИА Новости сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, первое предупреждение было направлено в Берн более года назад. Тогда российская сторона отметила, что продолжение деструктивной политики Швейцарии в отношении РФ чревато утратой доверия к стране.
Дипломат напомнила, что Швейцария охотно присоединилась ко всем пакетам антироссийских санкций, утвержденных ЕС.
Захарова обратила внимание также на тот факт, что власти страны обсуждают разработку механизмов по конфискации российских активов и созыв конференции по Украине, которая по мнению российского МИДа, оторвана от реальности.
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Дипломат напомнила, что Швейцария охотно присоединилась ко всем пакетам антироссийских санкций, утвержденных ЕС.
Захарова обратила внимание также на тот факт, что власти страны обсуждают разработку механизмов по конфискации российских активов и созыв конференции по Украине, которая по мнению российского МИДа, оторвана от реальности.
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Анастасия Хохлова