Медведев встретился с губернатором Курской области Александром Хинштейном

18 ноября 2025, 21:16

Медведев и Хинштейн обсудили меры по обеспечению безопасности

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в Max, что провёл рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном.