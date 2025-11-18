Медведев встретился с губернатором Курской области Александром Хинштейном
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в Max, что провёл рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
Главной темой встречи стало обеспечение безопасности региона, а также обсуждение комплексных мер по защите населения и объектов инфраструктуры.
Медведев подчеркнул важность системного подхода к вопросам безопасности, отметив необходимость контроля за ситуацией в регионе и своевременного реагирования на любые угрозы. Кроме того, стороны обсудили перспективы восстановления исторической части Курска.
По словам зампреда Совбеза, городская архитектурная и культурная среда заслуживает того, чтобы её «вторая жизнь» была организована на высоком уровне, с учётом сохранения исторического наследия.
