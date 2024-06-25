В МИД России заявили, что определены все формулировки соглашения с Ираном

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Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Российская Федерация планирует подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном в ближайшее время. Об этом информирует РИА Новости.
«Мы рассчитываем, что это соглашение будет подписано в самом ближайшем будущем, поскольку работа над текстом уже приблизилась к завершению. Все необходимые формулировки найдены», — рассказал он.
По его словам, главная задача Ирина и России состоит в том, чтобы завершить процедуры, которые связаны с подписанием таких документов.
Ранее сообщалось, что процесс работы над договором приостановлен из-за проблем у иранской стороны. Директор второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов заявил, что работа над документом обязательно будет завершена и лидеры двух стран примут решение о времени и месте его подписания.
О работе над новым договором между Ираном и Россией стало известно в сентябре 2022 года.
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